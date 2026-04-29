الوزير الأول يُدشن مشروع إنتاج مكونات ولواحق السيارات بتيسمسيلت

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء بولاية تيسمسيلت، على إطلاق مشروع إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن” (GPI)، وذلك في إطار زيارة العمل التي قادته إلى الولاية.

وفي تصريح له بالمناسبة، أوضح الوزير الأول أن هذا المشروع يندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق باسترجاع وبعث الأملاك المصادرة بأحكام قضائية نهائية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة هامة نحو إعادة إحياء النسيج الصناعي.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المصنع سيمنح ديناميكية جديدة لصناعة السيارات في الجزائر، بفضل اعتماده على أحدث التقنيات والتكنولوجيات، حيث سيتخصص في إنتاج مختلف اللواحق البلاستيكية التي تدخل في هذا المجال وفق المعايير العالمية.

كما أبرز أن المشروع سيساهم في إعطاء دفعة تنموية إضافية لولاية تيسمسيلت، تكملةً للبرنامج التنموي الخاص الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة الولاية.

وفي ختام تصريحه، هنأ الوزير الأول سكان الولاية بهذا المكسب الصناعي، مشيرًا إلى أن المصنع سيدخل حيز الإنتاج الفعلي ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المرتقب أن يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير صناعة مكونات وقطع غيار السيارات، وتعزيز الشراكة الصناعية، ونقل التكنولوجيا، ودعم الإدماج المحلي.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين.