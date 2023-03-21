الوزير عطاف يستقبل سفيرين جديدين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، سفيري غانا وإيران الجديدين، لتسلّم أوراق اعتمادهما في الجزائر.

ويتعلّق الأمر حسب بيان للوزارة بكل من:

السفير الجديد لجمهورية غانا ياو سيدني بيمبونج،

والسفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية محمد رضا بابائي.

وأعرب الوزير عطاف بهذه المناسبة، عن ترحيبه بالسفيرين الجديدين، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامها. كما استعرض معهما العلاقات التي تربط الجزائر بهاذين البلدين وآفاق تعزيزها.

من جانب آخر، استقبل عطاف سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين ثان فينه، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهمته بالجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والإشادة بالجهود المبذولة من قبل السفير نجوين ثان فينه للمساهمة في تطويرها، يضيف البيان.