-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير عطاف يستقبل سفيرين جديدين

الشروق أونلاين
  • 325
  • 0
الوزير عطاف يستقبل سفيرين جديدين
ح.م
وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، سفيري غانا وإيران الجديدين، لتسلّم أوراق اعتمادهما في الجزائر.

ويتعلّق الأمر حسب بيان للوزارة بكل من:

  • السفير الجديد لجمهورية غانا ياو سيدني بيمبونج،
  • والسفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية محمد رضا بابائي.

وأعرب الوزير عطاف بهذه المناسبة، عن ترحيبه بالسفيرين الجديدين، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامها. كما استعرض معهما العلاقات التي تربط الجزائر بهاذين البلدين وآفاق تعزيزها.

من جانب آخر، استقبل عطاف سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين ثان فينه، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهمته بالجزائر.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والإشادة بالجهود المبذولة من قبل السفير نجوين ثان فينه للمساهمة في تطويرها، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

“الأنسولين الجزائري” أصبح حقيقة والاكتفاء الذاتي والتصدير على الأبواب

“الأنسولين الجزائري” أصبح حقيقة والاكتفاء الذاتي والتصدير على الأبواب

إنشاء 50 ألف مؤسسة لاحتضان الشباب الجامعيين والمهنيين بالعاصمة

إنشاء 50 ألف مؤسسة لاحتضان الشباب الجامعيين والمهنيين بالعاصمة

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023

تعيين كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهورية

تعيين كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهورية

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى هذه المطارات 

الجوية الجزائرية: اضطراب في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى هذه المطارات 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد