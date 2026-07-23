بعد اختتام زيارته إلى ولاية تلمسان
الوفد الوزاري يحل بولاية عنابة لتقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات
بعد اختتام زيارته إلى ولاية تلمسان، حلّ الوفد الوزاري بعد زوال اليوم، الخميس، 23 جويلية، لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات.
ويتكون الوفد من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي.
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وكان في استقبال الوفد الوزاري لدى وصوله إلى ولاية عنابة، والي الولاية، مرفوقا بالسلطات المحلية والأمنية والعسكرية.
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