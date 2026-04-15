الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تدرس إنشاء مناطق صناعية على أراضٍ خاصة

باشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دراسة آليات تمكين المتعاملين الخواص من تطوير مناطق صناعية ومناطق نشاط متكاملة على أراضٍ بملكية خاصة، في توجه يهدف إلى توسيع العرض العقاري الموجه للاستثمار واستحداث صيغ جديدة لتهيئة الفضاءات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عمل عُقد أمس الثلاثاء مع صاحب مشروع لإنشاء مدينة استثمارية صناعية متكاملة، حيث خُصص اللقاء لبحث سبل تجسيد المشروع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة به، لاسيما التقنية والاقتصادية، إلى جانب وضعية العقار والإجراءات الإدارية ذات الصلة، مع التركيز على إيجاد حلول لتذليل الصعوبات وتسريع انطلاقه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المشروع المزمع إنجازه بمدينة بوغزول، والذي يمتد على مساحة 74 هكتار في مرحلته الأولى، مع إمكانية توسيعه إلى 150 هكتار. ويضم المشروع وحدات إنتاجية متعددة، إلى جانب مرافق خدماتية وبنى تحتية داعمة، بما من شأنه إنشاء نسيج صناعي مندمج والمساهمة في خلق مناصب شغل.

واتُفق في ختام اللقاء على تنظيم زيارة ميدانية إلى موقع المشروع يوم الاثنين المقبل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف إعداد تصور عملي لتجسيده وتحديد الإطار التنظيمي والإجرائي للانطلاق في مرحلة الإنجاز.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مقاربة جديدة تعتمدها الوكالة تقوم على دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط على أراضٍ بملكية خاصة، في خطوة تعكس إرادة دعم المبادرات الاستثمارية الخاصة وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من المساهمة في تطوير هذه المناطق.

ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة، إذ يُعد المشروع من بين أولى التجارب التي تتم دراستها على مستوى الوكالة في هذا المجال، ما يعكس توجهًا نحو تنويع آليات الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.