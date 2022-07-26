الولايات تبدأ تسوية الوضعية الإدارية للموظفين

العملية تخص من تحصلوا على شهادة جامعية

شرعت الولايات في تسوية الوضعية الإدارية للموظفين، ومتابعة مسارهم المهني في الترقية في الرتب، على أن تتم العملية في حدود المناصب المالية الشاغرة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2022.

ونقلت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن عددا من ولاة الجمهورية قد بدؤوا في إعداد قوائم الموظفين المعنيين بالترقية، تطبيقا لأحكام المنشور المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتضمن الترقية على أساس الالتحاق بالرتب العليا لنفس السلك أو السلك الأعلى من نفس الشعبة.

وبحسب المصدر، فسيتم إعداد قوائم اسمية للموظفين الذين تحصلوا على شهادة “ماستر” أو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي، لترقيتهم.

وعلى سبيل المثال، تشمل الترقية منصب متصرف محلل وتشمل المتحصلين على شهادة “ماستر” في تخصصات علوم قانونية، وعلوم الاتصال، علوم سياسية وعلم الاجتماع، وعلم النفس، إضافة إلى منصب ملحق إدارة رئيسي، كما تمس الترقية الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصصات إعلام آلي وتسيير، وتسيير واقتصاد ومحاسبة، والقانون العقاري، والتسيير العمومي، وقانون الأعمال، علاوة على قانون العلاقات الاقتصادية، والتسويق، وتسيير الموارد البشرية، وعلم النفس.

ورخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبصفة استثنائية تمديد آجال إيداع والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية إلى غاية 31 أوت المقبل، بعدما كان التاريخ المحدد للعملية هو 30 جوان الماضي، وأرجعت المديرية السبب في التأجيل إلى “التأخر الملحوظ وغير المبرر في إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية”، إضافة إلى “رفع التحفظات القانونية المُبداة بشأن دراستها”.