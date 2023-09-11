اليمين المتطرف يتقدم في أوروبا الضعيفة.. تقول بلومبورغ

ملصقات للصحفي الفرنسي والمترشح للرئاسيات 2022 والمدافع على أطروحة "الاستبدال العظيم"، الناصة على أن سكان أوروبا وفرنسا من البيض الكاثوليك يتم استبدالهم بغيرهم خصوصا العرب والأفارقة المسلمين.

قالت وكالة بلومبورغ أن أوروبا تعرف صعودا لليمين المتطرف، لدرجة أن أصبحت الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي كانت هامشية في السابق، تعد من المجموعات السياسية الثلاثة الأكثر شعبية فيما يقارب نصف دول الإتحاد.

حسب ما ذكرته بلومبورغ اليوم، الإثنين 11 سبتمبر، ونقلته قناة الميادين، فشعبية “حزب الحرية والاستقلال” الكونفدرالية النامية في بولندا، “ليست مجرد ظاهرة بولندية”.

وحسب ذات التقرير، فأصبح اليمين المتطرف، يكتسب زخماً في جميع أنحاء أوروبا، خصوصا مع موجة الاستياء التي ولدت من الجائحة وأزمة تكلفة المعيشة والخسائر الاقتصادية من الحرب في أوكرانيا.

التقرير قال أيضا أن المجموعات عبارة عن مزيج من القوميين والأحزاب ذات الجذور النازية الجديدة المشككة في أوروبا، والشعبوية على غرار دونالد ترامب.

التقرير توقع أن لا تتولى أي من هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة السلطة بشكل مباشر، لكنه قال أنها ستكون ذات نفوذ كبير. وذلك سواء بالانضمام إلى حكومات ائتلافية أو عدم الانضمام لها، ما سيخلق مآزق سياسية. هذا خصوصما مع كون أوروبا تريد الحفاظ على اتحاد من وهذا بشأن رده على الحرب في أوكرانيا.

التقرير نقل تصريحا لجيري بيهي، وهو المستشار السابق للرئيس التشيكي الراحل فاتسلاف هافيل “اعتقد السياسيون الأوروبيون منذ فترة طويلة أن مثل هذه الأحزاب ليس خطراً. وقد قللوا من شأن الوضع”. وأعقب “لسوء الحظ، ازداد مستوى القلق والإحباط بين الناس”.

وقد عرفت الدول الأوروبية صعوداً ملحوظا لأحزاب يمينية متطرفة بصبغات مختلفة، من بينها أحزاب قومية وأخرى قومية شعبوية، وكذلك محافظة متشددة ذات جذور فاشية جديدة، وغيرها من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي باتت تحظى بشعبية.

الميادين نقلت أيضا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي ذكرت في تقرير سابق، أن وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى، يثير قلقا لدى المسؤولين الأوروبيين بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، وحلف الأطلسي كذلك مآل الحرب الروسية الأوكرانية.

كما قالت نيويورك تايمز، أن فوز ترامب قد يضخ دماء جديدة في الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.