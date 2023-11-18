“اليوم ينتقل فيسبوك إلى صيغته الجديدة”.. لماذا لا جدوى من هذا المنشور؟

إذا كنت من مستعملي موقع فيسبوك فمن المحتمل أنك صادفت هذه الأيام ذلك المنشور الذي يتم تداوله ويقول أن فيسبوك سينقل إلى صيغة جديدة.

إذا كنت من مستعملي موقع فيسبوك فمن المحتمل أنك صادفت هذه الأيام ذلك المنشور الذي يتم تداوله والقائل أن فيسبوك سينقل إلى صيغته الجديدة، لذلك ومن أجل حماية بياناتك يجب عليك نسخ ذلك المنشور وإعادة نشره.

“اليوم ينتقل فيسبوك إلى صيغته الجديدة ويبدأ باستخدام قاعدته المعروفة بـ Meta يُرجى الانتباه إلى أن اليوم هو الموعد النهائي. إذا لم تنشر هذا البيان ولو مرة واحدة على الأقل، فإنك توافق ضمناً على استخدام صورك والمعلومات الموجودة في تحديثات ملفك الشخصي.” هذا جزء من هذه المناشير التي يتم تداولها، وهو نص لا يملك أي وزن قانوني وليس له تأثير تقني، وببساطة لا جدوى منه.

هذا المنشور المتداول لا يخص فيسبوك العربي فقط، وهذه ليست أول مرة يتم فيها تداول مثل هكذا منشورات على نطاق واسع. بل يتم تداوله بمختلف اللّغات، وهو المنشور الذي يعود نوفمبر 2012 حسب موقع “سنوبس.كوم“.

وهو منشور يعود تقريبا في كل مرة يقوم فيها فيسبوك بإجراء تحديث جديد. ومؤخرا، قام الموقع بإجراء تحديث في أوروبا يتمثل في إطلاق اشتراكات مدفوعة خالية من الإعلانات لمستخدمي فيسبوك وأنستغرام.

هل فيسبوك يقوم بتخزين معطياتنا؟ الجواب هو نعم، وهذا ما يمكن قراءته في شروط استخدام الموقع. فيقوم فيسبوك بجمع وتخزين عدد كبير من المعطيات حول المستعملين، هذا لاستخدامها لأهداف تجارية حسب الشركة.

فإضافة إلى معطياتنا الشخصية، من اسم ولقب ورقم هاتف وصورة وعنوان إلكتروني، ومنشورات سواء كانت كتابة أو صورا أو فيديوهات أو صوتيات، الرسائل، يخزن فيسبوك أيضا ويطلع على المعطيات الموجودة في أجهزتنا، والمواقع التي نزورها، والتطبيقات التي نستخدمها. فيسبوك بتخزين حتى المنشورات التي نكتبها عليه ثم نحذفها ولا ننشرها.