اليونيسف مهتمة بالتزود بالأدوية ولقاحات الأطفال الجزائرية

أعرب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إدوارد فويسلاف بيجبيدير، عن اهتمام المنظمة الأممية بالتزود بالأدوية ولقاحات الأطفال المصنوعة في الجزائر.

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس، 16 أفريل، من طرف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم الخميس 16 أفريل 2026 بمقر الوزارة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر وتعزيز آليات التشاور حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين وزارة الصناعة الصيدلانية ومنظمة اليونيسيف.

وتطرق المدير الإقليمي للمنظمة الى نشاط مركز شراء الأدوية التابعة لليونيسف، والذي يتولى مهام توفير وتوزيع الأدوية لصالح 136 دولة إفريقية.

كما أشار إلى أن مشاركة المنظمة في المؤتمر الوزاري الافريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية الذي احتضنته الجزائر أواخر نوفمبر 2025 “ساهم بشكل كبير في الترويج للأدوية الجزائرية من حيث الجودة والأسعار التنافسية.”

وأعرب المدير الإقليمي للمنظمة عن نيته في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، خصوصاً في مجال تزويد مراكز الشراء التابعة لليونيسف لتلبية احتياجاتها من الأدوية ولقاحات الأطفال.

أما الوزير قويدري فأشار من جهته الى الإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر في مجال صناعة الأدوية حيث تغطي الصناعة الصيدلانية ما لا يقل عن 83 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية من الأدوية، مع توفرها على إمكانيات هامة لتصدير الفائض.