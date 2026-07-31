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انتشال جثث 57 مهاجرا حاولوا العبور “سباحة” إلى سبتة

الشروق أونلاين
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انتشال جثث 57 مهاجرا حاولوا العبور “سباحة” إلى سبتة
ح.م
مئات المهاجرين يحاولون العبور سباحة إلى سبتة

لقي ما لا يقل عن 57 مهاجرا حتفهم، أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة مساء الخميس، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة “إل باييس” إن معظم الضحايا غرقوا خلال محاولتهم السباحة حول حاجز الأمواج الحدودي في معبر إل تاراخال المؤدي إلى سبتة.

وقدّرت وزارة الداخلية الإسبانية، تعداد العابرين بطريقة غير شرعية إلى سبتة، بنحو 50 ألف شخص. فيما أعلن رئيس مدينة سبتة في وقت سابق عن عبور 60 ألف مهاجر.

وذكرت الوزارة أن نحو 48.300 من العابرين، عادوا طواعية إلى المغرب، إلى غاية الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة (بتوقيت غرينيتش).

وطالب عضو البرلمان الإسباني ألبرتو إيبانيز يوم الخميس، حكومة بلاده باستدعاء السفيرة المغربية في مدريد، بعد دخول المئات من المهاجرين المغاربة إلى سبتة.

واتّهم إيبانيز السلطات المغربية بمحاولة ابتزاز الحكومة، عن طريق السماح بتدفّق المهاجرين غير الشرعيين، للتشويش على تحسّن العلاقات الإسبانية الجزائرية، على حدّ تعبيره.

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