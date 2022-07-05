انتقاء وطني ثالث لتلاميذ شعبة “فنون” في جويلية الجاري

ثانوية الرياضيات بالقبة لاستقبالهم الموسم المقبل

ستبرمج وزارة التربية الوطنية انتقاء وطنيا ثالثا وأخيرا لفائدة التلاميذ الراغبين في التوجه إلى “شعبة فنون” باختياراتها الأربعة شهر جويلية الجاري، بسبب عددهم الكبير، في حين وقع الاختيار على ثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر لاستقبال التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل 2022/2023.

أفادت مصادر “الشروق” بأن التلاميذ الذين سيتم انتقاؤهم لمتابعة مسارهم الدراسي في أحد الاختيارات الأربعة لشعبة “فنون” المستحدثة مؤخرا، من المقرر أن يتابعوا دروسهم النظرية بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، بالإضافة إلى تلقيهم للدروس في المواد المشتركة مع التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، في حين سيستفيدون أيضا من النظام الداخلي، على أن يقوموا بمتابعة دروسهم التطبيقية في الفترات المسائية بالمدارس العليا المتخصصة، على غرار المعهد العالي لحرف فنون العرض والسمعي البصري الكائن ببرج الكيفان، والمعهد الوطني العالي للتكوين للموسيقى والمدرسة العليا للفنون الجميلة.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد نظمت بداية من 20 جوان الفارط، عملية انتقاء ثانية للتلاميذ المقبولين في السنة ثانية ثانوي والمصرحين برغبتهم في متابعة مسارهم الدراسي في شعبة “فنون”، بعدما أفرزت عملية الانتقاء الأولى عددا كبيرا من الراغبين في الشعبة، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا.