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الجزائر
لفائدة أكثر من 114 ألف متربص عبر 38 ولاية

انطلاق المرحلة التكوينية لبرنامج “صنعة”

الشروق أونلاين
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انطلاق المرحلة التكوينية لبرنامج “صنعة”
ح.م
برنامج “صنعة”

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الإثنين، عن الانطلاق الرسمي للمرحلة التكوينية لبرنامج “صنعة” عبر مختلف الولايات المعنية، على مستوى مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكوين الحرفي والمهني لفائدة الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد إقبال واسع خلال فترة التسجيل الممتدة من 31 ماي إلى 04 جوان، حيث بلغ عدد المسجلين 173 ألفًا و800 مسجل عبر المنصة الرقمية، ما يعكس الاهتمام المتزايد لدى الشباب بهذا البرنامج التكويني.

وبعد استكمال مراحل الدراسة والتوجيه، تم قبول وتوجيه 114 ألفًا و133 مستفيدًا ممن تتوفر فيهم الشروط، نحو تخصصات تتماشى مع اختياراتهم المهنية.

وتُنفذ هذه المرحلة التكوينية عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 600 مركز ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين موزعة عبر مختلف الولايات، بهدف ضمان التكفل الأمثل بالمستفيدين وتوفير الظروف الملائمة لسير العملية التكوينية.

كما تم تجنيد أكثر من 2000 مؤطر ومكون للإشراف على تنفيذ البرنامج ومرافقة المتربصين خلال مختلف مراحل التكوين، بما يضمن جودة التأطير البيداغوجي وتحقيق الأهداف المسطرة، خاصة في مجال تطوير الكفاءات المهنية والحرفية.

ومن الناحية الجغرافية، شملت التسجيلات 38 ولاية، حيث تصدرت ولاية الجزائر قائمة المسجلين بـ 23 ألفًا و54 مسجلًا، ما يمثل نسبة 13.41 بالمائة من إجمالي المشاركين.

ويُعد برنامج “صنعة” أحد البرامج الرائدة الهادفة إلى ترقية ثقافة التكوين المهني وتشجيع الشباب على اكتساب المهارات الأساسية، حيث يستفيد كل متربص من 90 ساعة تكوين لاكتساب أبجديات المهنة.

وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين التزامها بمرافقة المستفيدين وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا البرنامج، بما يعزز دور التكوين المهني في دعم التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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