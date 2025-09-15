انطلاق المعرض الدولي للواجهات والنوافذ والأبواب بهذا التاريخ

في طبعته السابعة

تُنظم الطبعة السابعة للمعرض الدولي للواجهات والنوافذ والأبواب من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بمشاركة أكثر من 150 عارضًا وطنيًا وأجنبيًا.

ويركز المعرض هذا العام، حسبما أفاد به بيان للمنظمين على “النجاعة الطاقوية والراحة الحرارية والصوتية لغلاف المباني”، حيث سيعرض المشاركون أحدث الحلول في العزل الحراري والصوتي، المواد المبتكرة والتكنولوجيات الذكية.

ويتوقع المنظمون استقطاب نحو 8 آلاف مهني، مع تنظيم ندوات وورشات عمل وجلسات تدريبية حول تقنيات العزل في البيئات المختلفة ورقمنة العمليات الصناعية.

وبالتوازي، سيُقام المعرض الثاني للمطابخ والحمامات المجهزة تحت شعار “فن العيش على الطريقة الجزائرية: التصميم، الألفة، والتقاليد برؤية معاصرة”، بمشاركة أكثر من 50 عارضًا وانتظار استقبال ما يزيد عن 10 آلاف زائر.

ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الإبداع الجزائري وتسليط الضوء على التراث الحرفي والصناعي المحلي، مع تشجيع حلول مبتكرة تلبي احتياجات المهنيين والمستهلكين.