انطلاق المقابلة الشفوية لمسابقة توظيف الأساتذة

بمشاركة أزيد من مليون و65 ألف مترشح..

شرع اليوم الثلاثاء، أزيد من مليون و65 ألف مترشح في اجتياز المقابلة الشفوية لمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادة بعنوان 2025، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وكان وزير التربية والوطنية، محمد الصغير سعداوي، قد شدد على ضرورة التحلي بأقصى درجات الجدية والإنضباط ،وضمان النزاهة والعدالة في إجراء المقابلات الشفهية، تحت المسؤولية المباشرة لرؤساء المراكز ورؤساء اللجان، مع التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة.

كما أبرز سعداوي أن عملية التوظيف تخضع لنظام رقمي متكامل، يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن ترتيب المترشحين وتنقيطهم يتم آليا، وفق معايير مضبوطة، بغية استقطاب الكفاءات المؤهلة من حاملي الشهادات المتكونين سواء عبر المدارس العليا للأساتذة أو الجامعات أو المعاهد، للمساهمة في العملية التربوية.

من جانبها، أنهت مديريات التربية بالولايات ضبط كل الترتيبات التنظيمية الخاصة بإجراء المقابلات الشفوية، حيث حرصت على توفير الظروف اللوجستية الملائمة لاستقبال المترشحين الذين يتنافسون على 40500 منصب مالي في الأطوار التعليمية الثلاثة.

للإشارة، تتكون لجان المقابلات الشفوية من عضوين مؤهلين مع إعداد قوائم احتياطية لتدارك أي حالات غياب محتملة بما يضمن استمرارية العملية دون أي خلل.