انطلاق بيع الأضاحي المستوردة عبر خمس نقاط معتمدة بعنابة

مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة
جانب من عملية البيع

انطلقت عملية بيع أضاحي العيد المستوردة عبر خمس نقاط معتمدة بولاية عنابة، وفق ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية للولاية، في إطار تنظيم توزيع الأضاحي الموجهة للمواطنين تحسباً لعيد الأضحى المبارك 2026.

وتزامن انطلاق عملية البيع مع رسوّ سفينة الشحن “ALKHDAIR” مساء الجمعة على الساعة الثامنة والنصف، على مستوى المركز الرصيفي رقم 22 بميناء عنابة، وهي محملة بشحنة جديدة من الأغنام قادمة من رومانيا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي باستيراد مليون رأس من الأغنام لضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية.

وفي هذا السياق، أوضح بيان لميناء الجزائر أن مؤسسة ميناء عنابة سخّرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية، مع تعزيز التنسيق الميداني مع مختلف المتدخلين في النشاط المينائي، بهدف ضمان استقبال السفينة في أفضل الظروف والتكفل بعمليات التفريغ في أقصر الآجال الممكنة، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية والصحية المعمول بها.

كما تندرج هذه العملية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تأمين تموين السوق المحلية وتوفير أضاحي العيد للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن، تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تنظيم العملية وضمان وفرة العرض استعداداً لهذه المناسبة الدينية.

