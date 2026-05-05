انطلاق بيع الأضاحي المستوردة عبر ست نقاط بوهران

انطلقت، أمس الاثنين، عملية بيع أضاحي العيد المستوردة على مستوى ست نقاط بيع معتمدة، في إطار برنامج يهدف إلى ضمان تموين السوق بأضاحي بأسعار مدروسة وتخفيف الضغط على الطلب، وفق تنظيم محكم يراعي الجوانب الإدارية والأمنية والصحية.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود السلطات العمومية لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال تسخير مختلف الوسائل البشرية والمادية لضمان السير الحسن للعملية، مع توفير ظروف تنظيمية ملائمة عبر نقاط البيع الموزعة لتفادي الاكتظاظ.

وأوضح مسؤول موقع البيع بالكرمة، بن عسلة أمحمد في تصريح لـ”وأج”، أن نقاط البيع الست المهيأة تشمل الكرمة، قديل، بطيوة، حاسي عامر، طفراوي، والمرسى الكبير، بما يسمح بتوزيع المواطنين المستفيدين وضمان انسيابية العملية.

وتتم عملية البيع لفائدة المسجلين عبر المنصة الرقمية “adhahi.dz”، بعد تلقيهم رسائل نصية تحدد تاريخ ومكان استلام الأضحية، حيث شملت العملية في يومها الأول 250 مستفيدا، بمعدل معالجة لا يتجاوز خمس دقائق لكل زبون.

وأشار المسؤول إلى أن نقطة البيع بالكرمة تضم 4.100 رأس غنم مستوردة من رومانيا وإسبانيا، منها 1.140 رأسا موجهة للبيع حاليا، فيما تخضع الكميات المتبقية لإجراءات الحجر الصحي قبل إدراجها تدريجيا ضمن عملية البيع خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العملية تخضع لمراقبة بيطرية دقيقة مع تخصيص فضاءات لعزل المواشي المشتبه في إصابتها.

وأضاف أن عملية البيع التجريبية التي جرت الخميس الماضي على مستوى نفس الموقع مكنت من بيع 351 رأسا عبر الحجز الإلكتروني، مع إمكانية الدفع الإلكتروني أو النقدي.

وسارت العملية في أجواء تنظيمية محكمة، وسط ارتياح واستحسان المواطنين الذين عبروا عن رضاهم بنوعية الأضاحي المعروضة وبالظروف التنظيمية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تم إلى غاية الآن تفريغ أربع شحنات من رؤوس الأغنام بميناء وهران قادمة من رومانيا وإسبانيا، بإجمالي 66.250 رأسا، وذلك في إطار برنامج استيراد أضاحي عيد الأضحى.