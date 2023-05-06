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انطلاق مراسم تتويج “تشارلز الثالث” ملكا على بريطانيا

الشروق أونلاين
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انطلاق مراسم تتويج “تشارلز الثالث” ملكا على بريطانيا
صورة لسي أن أن
جانب من مراسم التتويج

انطلقت، السبت، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما وتوفيت قبل أشهر.

وتجرى مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي، وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

وتجمع الآلاف من الحشود التي تحمل الأعلام البريطانية على طول الطريق الذي سيمر منه الموكب، حيث خيم الكثيرون منهم في المكان خلال الليل.

ووصل الآلاف من أفراد القوات المسلحة إلى لندن للمشاركة في الموكب، وبمرافقة عملية أمنية ضخمة لتأمين الموكب.

وستُشاهد مراسم التتويج بشكل مباشر من قبل 2300 مدعو. وسيحضر نحو 100 رئيس دولة المراسم التي تستمر لقرابة الساعتين.

وأصبح تشارلز ملكاً للمملكة المتحدة ولـ 14 دولة اخرى في سبتمبر، عندما توفيت والدته إليزابيث بعد 70 عاماً من جلوسها على العرش.

وسترافق المراسم عملية أمنية ضخمة، حيث وضعت شرطة العاصمة 11,500 شرطي في الخدمة فيما تقول إنه أكبر انتشار لعناصرها في يوم واحد على الإطلاق.

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