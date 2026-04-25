انقلاب حافلة بولاية عنابة يخلف 30 مصابا كحصيلة أولية

انقلاب حافلة بولاية عنابة يخلف 30 مصابا كحصيلة أولية

تسبب حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين اليوم السبت، 25 أفريل، في عنابة، بإصابة 30 شخصا كحصيلة أولية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 15:20، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين (تشغل خط عنابة-البوني)، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 واد النيل إتجاه برحال، بلدية ودائرة البوني.

وهو الحادث الذي خلف إصابة (30) شخصا بجروح مختلفة من بينهم 07 ضحايا حالتهم حرجة، وتتواجد مصالح الحماية المدنية بعين المكان لتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما لا تزال العملية جارية.

