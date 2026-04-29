انقلاب حافلة نقل بسطيف يُسفر عن إصابة 37 شخصا

تسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين، صبيحة اليوم الأربعاء، بولاية سطيف في إصابة 37 شخصا بجروح، حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية.

وتبعا لبيان الحماية، فقد تدخلت الوحدات المختصة في حدود الساعة 06:50 صباحا، من أجل حادث إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط سطيف-العلمة، على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية ودائرة سطيف.

وأسفر الحادث عن إصابة 37 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و73 سنة، حيث تعرضوا لإصابات مختلفة وحالات صدمة.

وقد تدخلت فرق الإسعاف على الفور، حيث تم تسخير شاحنتي تدخل و9 سيارات إسعاف، مكّنت من تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.