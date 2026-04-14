بابا الفاتيكان: أوجّه شكري الخاص للسلطات الجزائرية على كرم الضيافة

وجّه بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يوم الثلاثاء من عنابة، شكره الخاص إلى السلطات الجزائرية على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته الرسمية إلى البلاد”.

وقال البابا خلال قدّاس ترأسه بكنيسة القديس أوغستين في ثاني أيام زيارته إلى الجزائر:”أشكر الجميع على الاستقبال الذي حظيت به، وأوجه شكري الخاص للسلطات الجزائرية على كرم الضيافة”.

وحلّ البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم بالجزائر، في إطار زيارة تاريخية يجريها إلى العاصمة وعنابة بين 13 و15 أفريل المقبل. في مستهلّ جولة إفريقية تمتدّ إلى 23 أفريل.

وقام بابا الفاتيكان مساء الإثنين، بزيارة إلى قاعة الصلاة بجامع الجزائر. حيث طاف بمختلف مرافق الجامع الدينية والثقافية. كما تضمّن برنامج البابا في اليوم الأول، زيارة إلى كنيسة السيدة الإفريقية بأعالي بولوغين.

وتعتبر الفاتيكان أصغر دول العالم مساحة، بـ 0.49 كم مربع، كما لا يتجاوز تعداد سكانها 850 نسمة. لكنها تكتسي رمزية بالغة من كونها مركز القيادة الروحية لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بأسره.