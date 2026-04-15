بابا الفاتيكان: الشعب الجزائري يحظى بمكانة خاصة في قلبي

عبّر بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يوم الأربعاء، في رسالة شكر وجّهها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن امتنانه على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى الجزائر.

وجاء في رسالة البابا بعد مغادرته البلاد متوجّها إلى الكاميرون:”وأنا أغادر الجزائر، أعرب عن امتناني العميق لفخامتكم، وللشعب الجزائري، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلبي، على الاستقبال الحارّ والحفاوة التي حظيت بها خلال زيارتي”.

ويوم الثلاثاء، وجّه بابا الفاتيكان من عنابة، شكره الخاص إلى السلطات الجزائرية على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته الرسمية إلى البلاد”.

وقال البابا خلال قدّاس ترأسه بكنيسة القديس أوغستين في ثاني أيام زيارته إلى الجزائر:”أشكر الجميع على الاستقبال الذي حظيت به، وأوجه شكري الخاص للسلطات الجزائرية على كرم الضيافة”.

وحلّ البابا ليون الرابع عشر صباح الإثنين بالجزائر، في إطار زيارة تاريخية يجريها إلى العاصمة وعنابة بين 13 و15 أفريل المقبل. في مستهلّ جولة إفريقية تمتدّ إلى 23 أفريل.