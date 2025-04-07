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جواهر

باحثة بمركز الجزيرة للدراسات تقصف بعض الجبهات وتضرب المثل بفرعون

جواهر الشروق
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باحثة بمركز الجزيرة للدراسات تقصف بعض الجبهات وتضرب المثل بفرعون
الباحثة الأردنية فاطمة الصمادي

قصفت فاطمة الصمادي، وهي باحثة أردنية تعمل بمركز الجزيرة للدراسات، بعض الجبهات الموالية للكيان الصهيوني وضربت المثل بفرعون الذي طغى وبغى وتجبر في الأرض.

ونشرت الباحثة المختصة بالشأن الإيراني، تدوينة عبر حسابها على منصة  إكس قالت فيها: “دماء الأطفال الرضع الذين قتلهم فرعون أطاحت بملكه، (وإن فرعون لعال في الأرض) ودماء أطفال غزة ستطيح بعروش كثيرة، ولن تغني عنهم اسرائيل التي توظفهم كالعبيد من الله شيئا”.

وأعاد نشطاء كثيرون نشر التدوينة، مؤكدين على صدق حديث الكاتبة، لأن دماء الأبرياء، وخاصة الأطفال لا يمكن أن تمر دون عقاب، وكل الشواهد التاريخية حسبهم توضح كيف تكون نهاية الظالمين.

يذكر أن لفاطمة الصمادي، باحثة أولى بمركز الجزيرة للدراسات منذ مارس 2013، وهي محاضرة وعضوة بمنصة “الشرق أكاديميا”.

حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة علامة طباطبائي في طهران، وهي باحثة متخصصة في الشأن الإيراني، ولديها عدّة كتب وأبحاث، من أبرزها “التيارات السياسية في إيران”، “إيران وحماس: من مرج الزهور إلى طوفان الأقصى.. ما لم يروَ من القصة”.

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