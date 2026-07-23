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أحد الأجهزة الرئيسية الـ6 للأمم المتحدة

بالإجماع.. انتخاب عمار بن جامع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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بالإجماع.. انتخاب عمار بن جامع رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
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عمار بن جامع

انتُخب السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الخميس، بإجماع الدول الأعضاء، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لدورة 2027.

وسيخلف بن جامع الدبلوماسي النيبالي لوك بهادور ثابا، على رأس المجلس. الذي أُسّس في 1946، ليكون أحد الأجهزة الرئيسية الـ6 للأمم المتحدة.

وتعرّف الأمم المتحدة مجلسها الاقتصادي والاجتماعي بأنه “قلب منظومتها لتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. والمنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة”.

وسبق لبن جامع، الذي يتمتع بخبرة دبلوماسية تمتدّ لأكثر من 5 عقود، أن شغل منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورة 2026 الجارية.

وفي عام 2025، منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السفير بن جامع، وسام الاستحقاق الوطني. تقديرا لخدماته المتميزة، وتمثيله البارز للجزائر في الأمم المتحدة.

كما اختير خرّيج المدرسة الوطنية للإدارة، من طرف منصة “PassBlue” الأمريكية المستقلة، ليكون “دبلوماسي العام 2025 في الأمم المتحدة”.

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