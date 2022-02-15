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بالتفاصيل..هذه أسماء أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي  

الشروق أونلاين
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بالتفاصيل..هذه أسماء أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي  

كشفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عن أسماء أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن الثلث الرئاسي.

بيان رئاسة الجمهورية

عملا بأحكام المادتين 121 الفقرة الثالثة، 122، الفقرتين  02و03 من الدستور، عين، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمدة 06 سنوات، أعضاء مجلس الأمة، السيدات والسادة، الآتية أسماؤهم،:

– حمزة آل سيد الشيخ

– الوليد العقون

– محمد رضا أوسهلة

– قدور براجع

– ليلى براهيمي

– رابح بغالي

– عبد الحق بن بولعيد

– بن علي بن زاغو

– نورالدين بن قرطبي

– جميلة بوباشا

– أحمد بوزيان

– فيصل بوسدراية

– غازي جابري

– حبيب دواقي

– مقران رزقي

– حمة شوشان

– عزالدين عبد المجيد

– محمد عمرون

– بكري غومة

– صالح لعوير

– عبد الله مسك

– عزوز ناصري

– عيسى نايلي

– نجية وجدي دمرجي

– دحو ولد قابلية

– حسان يونس

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