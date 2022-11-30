بالصور.. الشرطة تطيح بشبكات مختصة في نقل الحراقة شرق العاصمة

بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم

قامت شرطة الجزائر بتفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في نقل الحراقة والإتجار بالبشر عبر الساحل الشرقي للعاصمة.

وحسب بيان لأمن الجزائر، فقد قامت الشرطة القضائية لباب الزوار بمعالجة قضايا متفرقة تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ضمن شبكات إجرامية منظمة تنشط عبر الساحل الشرقي للعاصمة.

وعليه تم بإيقاف 57 شخصا ينشطون ضمن هذه الشبكات، من بينهم رعايا أجانب من مختلف الجنسيات تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن حجز وضبط 3 قوارب نزهة بها محركات قوة 40 حصان بخاري، 240 مليون سنتيم من العملة الوطنية، شاحنتين وسيارة نفعية. يكشف المصدر ذاته.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، تهريب البشر، تخطيط، تسهيل، تدبير، تنظيم الهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية، تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وفي 29 أكتوبر 2022، أعلن أمن ولاية الجزائر عن توقيف 7 أشخاص مشتبه بهم في تكوين شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية.

وحسب بيان للجهات المختصة، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية تفكيك شبكة مختصة في تهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة تدبير وتسهل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص، من خلال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل منفعة مالية.

وتمكنت ذات الفرقة من حجز قارب، 9دلاء ذات سعة 2 لتر من مادة البنزين، 3 دلاء تحتوي على زيت، لواحق خاصة، محرك بوصلة، جهاز تحديد الموقع العالمي GPS، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (25000) دج، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (100) أورو و 7هواتف نقالة. يكشف المصدر ذاته.

وأكد البيان أنه وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.