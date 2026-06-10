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رياضة

بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا

عمر سلامي
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بالصور.. المنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة بوليفيا
ح.م
لاعبو المنتخب الجزائري

يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم، تحضيراته، بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، تحسبا للمشاركة في كأس العالم 2026 .

ويستعد “الخضر” لخوض مباراتهم الودية الثانية، أمام منتخب بوليفيا، والتي ستلعب على الساعة الواحدة من فجر الخميس، بتوقيت الجزائر.

وأجرى رفقاء القائد رياض محرز أمسية الثلاثاء، حصتهم التدريبية الثانية، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت التدريبات بمركب روك تشالك بارك بلورانس، بجامعة كانساس، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة بوليفيا.

وركّز الطاقم الفني خلال هذه الحصة على وضع آخر التعديلات التكتيكية، واللمسات على التشكيلة التي ستدخل مباراة بوليفيا.

هذا، وستجر المباراة الودية لـ”الخضر” أمام بوليفيا من دون جمهور لأسباب تنظيمية، فيما ستتمكن وسائل الإعلام المعتمدة من تغطيتها.

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