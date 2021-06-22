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بالصور.. تيكا التركية ترمم مصلى عثماني بغليزان

الشروق أونلاين
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بالصور.. تيكا التركية ترمم مصلى عثماني بغليزان

 قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، بترميم مصلى تاريخي أثري يعود لفترة العهد العثماني في الجزائر، وفتحه أمام المصلين.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن فرقها قامت بتجديد مصلى يعود إلى العهد العثماني، يقع في بلدية القلعة التابعة لولاية غليزان، وفتحه مجددا للعبادة.

وأضافت أن “المصلى بني عام 1734، حيث استشهد إسحاق ريس الأخ الأكبر لبارباروس خير الدين باشا مع 600 جندي”.

من جهة أخرى أكد منسق عمليات الوكالة في الجزائر، ألب أرسلان جيفيك،  أنه “تم طلب الإذن من وزارة الثقافة والفنون لمزاولة الأعمال في البلدية، ليتم الحصول على التصاريح في نهاية عام 2020”.

وأوضح أنه “تم تنفيذ أنشطة التجديد بهدف الحفاظ على التراث الثقافي المشترك في المدينة”، مشيرًا إلى أن “الأعمال ستستمر في المنطقة بعد تجديد المصلى”.

كما لفتت الوكالة إلى أن فرقها “تقوم أيضا بأعمال إعادة تأهيل لأحد الكهوف في المنطقة، حيث دفن 600 جندي عثماني استشهدوا مع إسحاق ريس وأهالي البلدة الذين أعدموا لمقاومة الاحتلال الفرنسي عام 1832”.

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