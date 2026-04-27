بالصور.. شحنة جديدة من الأغنام المستوردة تصل إلى ميناء الجزائر

رست، ليلة الأحد، بميناء الجزائر باخرة “Polaris 3” بميناء الجزائر، وعلى متنها شحنة معتبرة من الأغنام المستوردة، وذلك في إطار تموين السوق الوطنية بالمواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وتبعا لبيان المؤسسة الوصية، فإن العملية تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تموين السوق بأضاحي العيد وضمان الوفرة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بوضع كامل الوسائل البشرية واللوجستية لضمان السير الحسن لعملية التفريغ.

وفي هذا الصدد، أكد المصدر ذاته أن العملية جرت في إطار تنسيق محكم بين مختلف المصالح المعنية، لاسيما الجهات البيطرية المختصة، التي باشرت فورًا عمليات المراقبة الصحية للتأكد من سلامة القطيع واحترام شروط الاستيراد المعتمدة.