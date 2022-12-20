بالصور.. 3 قتلى في حادث مرور جديد بالمسيلة
لقي 3 أشخاص حتفهم صبيحة الثلاثاء، في حادث مرور بولاية المسيلة نجم عن اصطدام سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة.
وحسب بيان للماية المدنية: تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور لاجل حادث مرور #مميت يتمثل في اصطدام بين سيارة مغطاة وشاحنة ذات مقطورة بمنطقة المردود على مستوى الطريق الوطني رقم 46.
وأضاف أن: الحادث خلف 3 وفيات في عين المكان من جنس ذكر أعمارهم تتراوح بين 30 و 45 سنة كانوا على متن السيارة تم نقلهم إلى مستشفى بن سرور.
صور #لحادث_المرور الذي سجل صبيحة اليوم في حدود الساعة 05 و 50 دقيقة بالمسيلة، يتمثل في اصطدام سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ببلدية بن سرور #ولاية_المسيلة، خلف الحادث وفاة 03 أشخاص في مكان الحادث. pic.twitter.com/kM1PPWF7F9
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 20, 2022