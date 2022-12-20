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الجزائر

بالصور.. 3 قتلى في حادث مرور جديد بالمسيلة

الشروق أونلاين
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بالصور.. 3 قتلى في حادث مرور جديد بالمسيلة
ح.م
جانب من الحادث

لقي 3 أشخاص حتفهم صبيحة الثلاثاء، في حادث مرور بولاية المسيلة نجم عن اصطدام سيارة نفعية بشاحنة ذات مقطورة.

وحسب بيان للماية المدنية: تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بن سرور لاجل حادث مرور #مميت يتمثل في اصطدام بين سيارة مغطاة وشاحنة ذات مقطورة بمنطقة المردود على مستوى الطريق الوطني رقم 46.

وأضاف أن: الحادث خلف 3 وفيات في عين المكان من جنس ذكر أعمارهم تتراوح بين 30 و 45 سنة كانوا على متن السيارة تم نقلهم إلى مستشفى بن سرور.

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