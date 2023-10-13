بالفيدو.. الأردن يمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحدود الفلسطينية

قالت مصادر إعلامية، الجمعة، إن الأمن الأردني منع بالقوة وصول العشرات من المتظاهرين إلى الحدود الأردنية الفلسطينية.

كما تداولت وسائل إعلام محلية وناشطون فيديوهات وثقت منع الأمن الأردني لمسيرة ضخمة داعمة لفلسطين، نظمها مواطنون الجمعة.

وأظهرت الفيديوهات عرقلة مصالح الأمن للمتظاهرون الأردنيون من الوصول إلى الحدود الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ع الحدود pic.twitter.com/YzRzWLUGQj — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 13, 2023

وقالت مصادر أردنية إن الأمن أطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الجموع المتوجهة نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، مضيفة أن الأمن اعتقل العشرات بعد ضرب قنابل الغاز بكثافة، فيما يحاول المتظاهرون إعادة التجمع في طريق العدسية المؤدي لجسر الملك حسين.

الزحف من #الأردن نحو الحدود مع فلسطين مستمر رغم قمع الجيش الأردني للزاحفين. pic.twitter.com/tWY3jW5ldw — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) October 13, 2023

ودعا الأمن العام الأردني إلى الالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت للوقفات والتجمعات.