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رياضة

بالفيديو.. الجماهير الجزائرية تغزو ملعب تشاكر للظفر بتذكرة لقاء الكاميرون

الشروق الرياضي
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بالفيديو.. الجماهير الجزائرية تغزو ملعب تشاكر للظفر بتذكرة لقاء الكاميرون

تشهد ولاية البليدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد توافدا كبيرا لأنصار المنتخب الوطني من أجل الظفر بتذكرة الدخول إلى ملعب مصطفى تشاكر ومشاهدة المباراة المؤهلة لمونديال قطر.

وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي توافدا جماهيريا كثيفا لأنصار الخضر من أجل اقتناء تذاكر مباراة العودة أمام منتخب الكاميرون.

ويُواجه أشبال بلماضي، سهرة الثلاثاء الضيف الكاميروني بِملعب البليدة، ضمن إطار إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

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