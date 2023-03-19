بالفيديو.. الكشف عن موديلات وأسعار سيارات فيات بالجزائر

كشف وكيل علامة فيات بالجزائر عن تسويق 6 موديلات من العلامة الإيطالية منها السياحية والنفعية، بأسعار تتراوح ما بين 260 و420 مليون سنتيم.

وأعلن وكيل العلامة الإيطالية فيات بفندق الشيراطون بالعاصمة عن تسويق كل من سيارات Fiat 500/ Fiat 500x /Tipo وهذا بالنسبة للمركبات السياحية.

أما السيارات النفعية التي سيتم تسويقها في الجزائر فالموديلات المعنية هي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

وستتراوح أسعار سيارات “فيات” ما بين 260 مليون سنتيم إلى 420 مليون، حيث ستبدأ أسعار موديل “فيات 500” من 260 مليون سنتيم فما فوق حسب الخصائص

في حين فإن سعر سيارة فيات Tipo تبدأ من 300 مليون سنتيم.