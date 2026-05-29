بالفيديو.. بن بوط يتطرق إلى تفاصيل عودته إلى صفوف “الخضر”

تحدث حارس المنتخب الوطني عن تفاصيل تراجعه عن قرار الاعتزال وعودته إلى صفوف “الخضر” للمشاركة في المونديال.

وتطرق بن بوط في تصريحات للصفحة الرسمية للمنتخب، عن عودته إلى المنتخب، حيث قال: ” تسرعت في اتخاذ قرار اعتزال اللعب مع المنتخب، بعد كأس إفريقيا، لقد كان لدي حديث مع رئيس “الفاف”، أين تطرقنا للموضوع وللأمور التي دفعتني لاتخاذ ذلك القرار”.

وأضاف بن بوط: ” رئيس “الفاف” تفهم وضعيتي، واتفقنا على العودة، وكأن لدينا اجتماع، مع الناخب الوطني، والآن أصبح كل شيء على ما يرام، وسأبذل كل مجهوداتي من أجل تشريف بلادي”.

من جهة أخرى، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني، أسامة بن بوط، أن “الخضر” يحضرون بكل جدية من أجل تشريف الجزائر في المونديال، وقال في هذا السياق: “سنلعب وديتين هامتين أمام هولندا وبوليفيا، من أجل دخول كأس العالم ونحن في أتم الجاهزية”.