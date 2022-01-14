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بالفيديو.. تسريب جديد حول آخر لحظات بن علي في تونس

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. تسريب جديد حول آخر لحظات بن علي في تونس
ح.م
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

نشر موقع ” بي بي سي” محتوى تسجيل قال إنها آخر لحظات الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في تونس.

وحمل التسجيل مكالمة صوتية بين بن علي وأحد مقربية يعتقد أنه طارق بن عمار، كان بن علي يبدو خلالها مطمئنًا عندما كان بن عمار يثني عليه.

ونشرت القناة أيضا، سلسلة من المكالمات دارت يوم 14 جانفي 2011، يُعتقد أنهم لوزير دفاعه رضا قريرة، ورجل الأعمال كمال لطيف، وقائد الجيش رشيد عمار الذي نصحه بعدم العودة إلى تونس.

وذكرت “بي بي سي” أن التسجيلات حللت من قبل خبراء صوت ولم يعثروا على ما يدل على عدم مصداقيتها، مشيرا إلى أن “التسجيلات تم اجراؤها أيام 13 و14 و15 جانفي 2011.

 وأشارت إلى أن التسجيل الأول هو لمكالمة مع شخص يعتقد أنه رجل الأعمال المستثمر في المجال السينمائي والإعلامي طارق بن عمار، وتتلخص المكالمة في مدحه لخطاب ملتفز كان قد ألقاه بن علي في 13 جانفي 2011، حاول من خلاله حينها إخماد المظاهرات المندلعة آنذاك في تونس”.

كما تظهر التسجيلات، اللحظات الأخيرة، التي تكشف “انهيار سلطة بن علي، وكيف انتهى حكمه الذي دام 23 عاما”.

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