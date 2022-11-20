بالفيديو: داعية يعلن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر
أعلن الداعية الكويتي الدكتور فيصل الهاشمي، في مقطع مصور تم تداوله عبر الشبكات، عن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر.
وقال الهاشمي وهو أحد أفراد مشروع هدهد لدعوة الناس إلى الله في أثناء فعاليات كأس العالم أن 558 شخصا دخلوا الإسلام خلال الأسبوع السابق للمونديال.
🎥♥️| اللهمّ لك الحمد حمدًا كثيرًا
الشيخ فيصل الهاشمي يبشّر أهل #قطر 🇶🇦
بدخول 558 شخصًا في الإسلام خلال أسبوع
واحد فقط وقبل بداية مونديال #قطر2022
اللهمّ ثبّتهم واشرح صُدورهم 🤲🏻#Qatar2022 | #FIFAWorldCup #Qatar | #حياكم_في_قطر | #نديب_قطر pic.twitter.com/Vyal6W0WLA
— نديب قطر (@NadeebQa) November 19, 2022
في ذات السياق نشر حساب غير رسمي باسم الداعية الهندي ذي الصيت العالمي، ذاكر نايك، تدوينة جاء فيها: “الحمد لله حتي اللحظه إسلام قرابة 887 شخص من جنسيات مختلفه”.
الحمد لله حتي اللحظه اسلام قرابة 887 شخص من جنسيات مختلفه فللَّه الحمد والمنه دعمونا لنصل لكل العالم فيديوهات اعلان اسلامهم بالقناه بالتعليقات
— Zakir Karim Naik (@bdlycom) November 20, 2022
ونشر نفس الحساب فيديو لرجل مسلم يلقّن الشهادتين لجمع غفير من الناس مع التعليق: “اللهم لك الحمد حتى ترضى أول الغيث قطرة هذه الدفعة الأولى يدخلون في دين الله أفواجا”.
اللهم لك الحمد حتي ترضي اول الغيث قطرة هذة الدفعة الاولي يدخلون في دين الله افواجا
جميع المقاطع باليوتيوب https://t.co/EENuN9GFCx pic.twitter.com/ikO5nT9WNH
— Zakir Karim Naik (@bdlycom) November 20, 2022
وتداول نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الداعية ذاكر نايك إلى قطر، وذلك قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.
🛑 الداعية ذاكر نايك يصل قطر لالقاء محاضرات اسلامية ودعوة غير المسلمين للدخول في الاسلام pic.twitter.com/WuDESTQkzY
— ناصر (@nasserbaghdaday) November 19, 2022
وذاكر عبد الكريم نايك، داعية هندي مشهور، مؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية. وهو أيضًا مؤسس قناة السلام، أسلم على يديه الكثيرون عبر العالم.
4 أشخاص يعلنون إسلامهم بعد محاضرة د.ذاكر نايك في كتارا 🇶🇦( دوله قطر ) 🇶🇦 pic.twitter.com/bsRHEJsNEx
— سعد الغانم ابو محمد 🇶🇦 (@Saadalghanim2) November 20, 2022
وقال فيصل الهاجري مقدم البرامج على قنوات الكأس الرياضية إن الداعية الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم من أجل تقديم المحاضرات الدينية طوال المونديال.
الداعيه الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم وسيقدم العديد من المحاضرات الدينية طوال المونديال 👏🏻#ذاكر_نايك pic.twitter.com/Tz9gnU6c4N
— فيصل الهاجري (@Faisal_Alhajri0) November 19, 2022