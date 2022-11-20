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بالفيديو: داعية يعلن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر

نادية شريف
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بالفيديو: داعية يعلن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر
أرشيف
الداعية ذاكر نايك والذاعية عمر عبد الكافي

أعلن الداعية الكويتي الدكتور فيصل الهاشمي، في مقطع مصور تم تداوله عبر الشبكات، عن اعتناق مئات الأشخاص للإسلام في قطر.

وقال الهاشمي وهو أحد أفراد مشروع هدهد لدعوة الناس إلى الله في أثناء فعاليات كأس العالم أن 558 شخصا دخلوا الإسلام خلال الأسبوع السابق للمونديال.

في ذات السياق نشر حساب غير رسمي باسم الداعية الهندي ذي الصيت العالمي، ذاكر نايك، تدوينة جاء فيها: “الحمد لله حتي اللحظه إسلام قرابة 887 شخص من جنسيات مختلفه”.

ونشر نفس الحساب فيديو لرجل مسلم يلقّن الشهادتين لجمع غفير من الناس مع التعليق: “اللهم لك الحمد حتى ترضى أول الغيث قطرة هذه الدفعة الأولى يدخلون في دين الله أفواجا”.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يوثق لحظة وصول الداعية ذاكر نايك إلى قطر، وذلك قبل يوم من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وذاكر عبد الكريم نايك، داعية هندي مشهور، مؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية. وهو أيضًا مؤسس قناة السلام، أسلم على يديه الكثيرون عبر العالم.

وقال فيصل الهاجري مقدم البرامج على قنوات الكأس الرياضية إن الداعية الشيخ ذاكر نايك يتواجد في قطر خلال فترة كأس العالم من أجل تقديم المحاضرات الدينية طوال المونديال.

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