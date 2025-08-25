بالفيديو.. دكتور مغربي يبتكر جهازا ثوريا لتصفية الدم داخل الأوعية الدموية

في إنجاز علمي غير مسبوق، أعلن دكتور مغربي، مختص في أمراض الدماغ والأعصاب، عن ابتكاره جهازا طبيا حديثا يُعد الأول من نوعه في العالم، يعمل على تصفية الدم داخل الأوعية الدموية.

الجهاز المبتكر يعمل على تصفية الدم داخل الأوعية الدموية عن طريق توجيه الخلايا المناعية (الكريات البيضاء) بشكل انتقائي، مما يساعد على تقليل الالتهابات والسيطرة عليها في مناطق محددة من الجسم.

وبحسب ما أفادت صحف مغربية فإن اختراع الدكتور يوسف العزوزي يعد ثورة في علاج الأمراض المزمنة وضعف المناعة، إذ يفتح المجال لعلاج حالات كانت تقتصر على الحلول التقليدية مثل المضادات الحيوية.

كما يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في تحسين نتائج عمليات زراعة الأعضاء، حيث يساهم في تقليل احتمالات رفض الجسم للأعضاء المزروعة.

تمت تجربة الجهاز في مختبر أمريكي على خنزير بوزن 75 كيلوغرامًا، حيث أُحدثت حالة التهابية في ساقيه، ثم تم تركيب الجهاز، وأظهرت التجربة نجاحًا كبيرًا في توجيه الخلايا المناعية إلى الساق المصابة، مع ملاحظة انخفاض الالتهاب في الساق الأخرى.

كما أظهرت القياسات والملاحظات الميكروسكوبية أن الجهاز لم يُسبب أي تأثير سلبي على الأوعية الدموية.

في ذات السياق، قال الدكتور العزوزي أن تمويل المشروع وصل إلى 250 ألف دولار حتى مارس 2025، تم تأمينها بفضل تبرعات المحسنين، دون دعم من مؤسسات حكومية.

وأضاف أن هذا الابتكار هو نتيجة ثلاث سنوات من العمل المتواصل، والتطوير المستمر، تحت إشراف شركته الخاصة “أورتو ميديكال”.

يُذكر أن الدكتور العزوزي كان قد فاز بلقب “أفضل مخترع في العالم العربي” ضمن برنامج “نجوم العلوم” في 2019، ويستمر في تقديم اختراعات طبية ترسّخ مكانة المغرب في مجال الابتكار العلمي على المستوى الدولي.