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رياضة

بالفيديو.. ديشان يحذّر لاعبيه من منتخب العراق

عمر سلامي
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بالفيديو.. ديشان يحذّر لاعبيه من منتخب العراق
أرشيف
مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان

حذّر مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، لاعبيه من الاستخفاف  بالمنتخب العراقي.

وخاطب ديشان لاعبيه في غرف تغيير الملابس، قبل بداية التدريبات، قائلا: “إياكم والاستخفاف بمنتخب العراق، لأنه ليس ضعيفا بل هو منتخب منظم ومنضبط بدنياً وفنياً”.

وأضاف: “لقد فازوا بهدفين لهدف واحد على منتخب جيد وهو بوليفيا، وتعادلوا وديا مع إسبانيا، وفي مباراة النرويج الذي يعتبر منتخب ممتاز، كانوا منهزمين بهدفين لهدف في د75، قبل أن يتلقوا هدفين في الدقائق الأخيرة”.

وتابع: “يجب ألا نتخيل بأن الأمر سهل، ويجب اللعب أمامهم بالجدية اللازمة والتركيز، فالفوز ليس مضموناً لمجرد أننا منتخب فرنسا”.

ويواجه المنتخب الفرنسي، منتخب العراق، سهرة هذا الإثنين بداية من الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من كأس العالم 2026 .

ويتصدر “الديوك” مجموعتهم رفقة النرويج برصيد 3 نقاط، فيما يحتل السنغال والعراق المركزين الثالث والرابع على التوالي، من دون رصيد من النقاط.

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