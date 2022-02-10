بالفيديو.. رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ينجو من محاولة اغتيال
نجا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الخميس، من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس، بحسب إعلام محلي.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر حكومي (لم تسمه)، قوله إن “الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر”.
ونشر صهر الدبيبة صورة له مع رئيس الحكومة في منزل الأخير بعد أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس فجر اليوم الخميس.
#قناة_الجزيرة
تنشر فيديو لاثار اطلاق الرصاص على سيارة رئيس الحكومة #الدبيبة #كلنا_مع_الدبيبه #يسقط_مجلسي_الدولة_والنواب #لا_للتمديد_نعم_للإنتخابات https://t.co/lEBcYl9dur
— Mohamed Ben Ameer (@Mohamed_7302) February 10, 2022
ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة أن تفاقم الأزمة القائمة في ليبيا، لا سيما في ظل خلافه المتصاعد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
محاولة فاشلة لأغتيال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبـة” https://t.co/47pS1LLQmx
— AbdulGhani Almakki 🇱🇾🇵🇸 (@AbdulGhaniLibya) February 10, 2022
الدبيبة . لم يشارك في دم او قتل او بعث جرفات او شارك في عملية الصفر او البركان او فجر ليبيا . ولم يقتل اطفال ولم يدعم احد فقط كسب قلوب الشباب .
انتم قتلتم نصف الشباب ثم تصالحتم . من اجل بقائكم . وهذا واضح للجميع .
اذاً الاغتيل صحيح 100% ✋🇱🇾 pic.twitter.com/NKwBiZ3NYA
— خليها تعجج Dr 🍁 (@klahi505) February 10, 2022
وتأتي محاولة الاغتيال غداة إعلان الدبيبة، الأربعاء، أنه حكومته “مستمرة في عملها” ولن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، ولن يسمح “للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يعقد مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد للحكومة.