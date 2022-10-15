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بالفيديو.. عرض نسخة من حذاء النبي في السعودية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. عرض نسخة من حذاء النبي في السعودية
أرشيف
نسخة من حذاء النبي في معرض بالسعودية

عرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في السعودية، نسخة من حذاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في معرض حول الهجرة النبوية.

ويتناول المعرض موضوع الهجرة بأسلوب معاصر، حسب ما نقله موقع “سبق” السعودي، الذي نشر مقطع فيديو يظهر عرض  نسخة من حذاء الرسول، صنعها حرفيّون من الأندلس في القرن 13 الميلادي، لتكون مطابقة للحذاء الأصلي، وفقاً لرواية تاريخية.

وقال مدير المركز عبدالله الراشد لذات المصدر، إن المعرض الذي أطلقت عليه تسمية “الهجرة على خُطى الرسول”، هو مشروع نوعي متكامل، يتم تقديمه بطريقة استثنائية وغير مسبوقة، من خلال معرض عالمي متنقل لمجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية”.

“وسيتنقّل المعرض في وقت لاحق عبر عدد من مدن العالم.  بهدف تسليط الضوء على أحد أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، وهو رحلة الرسول عام 622م من مكة إلى المدينة المنورة”، يضيف المتحدث.

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