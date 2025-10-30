بالفيديو.. قبال يتألق بهدف عالمي وتمريرة حاسمة أمام ليون

تألق الدولي الجزائري إيلان قبال في مباراة فريقه باريس إف سي أمام ليون، التي انتهت بالتعادل، بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وسجل قبال الهدف الثاني لفريقه في د77، وساهم بتمريرة حاسمة، جاء على إثرها الهدف الثالث.

وأبرزت منصة “سوفاسكور”، أرقام الدولي الجزائري المتألق، إيلان قبال في هذا الموسم.

وحسب “سوفاسكور” فإن قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي منذ بداية هذا الموسم، حيث يملك 9 مساهمات تهديفية في 10 مباريات.

وسجل قبال مع فريقه 5 أهداف وصنع 4، ولديه مساهمة تهديفية كل 96 دقيقة.