بالفيديو.. ما حقيقة انفجار ألغام إيرانية في سفن أمريكية؟

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقاطع فيديو، قيل إنها وثقت انفجار ألغام إيرانية في سفن أمريكية.

وحصدت المقاطع التي جاءت مرفقة بتعليق “ألغام بحرية زرعتها إيران في الخليج العربي” تفاعلا واسعا وملايين المشاهدات، حيث أظهرت بحارة من جنسيات مختلفة وهم يوثقون المشهد عبر بث مباشر، ما جعل الرواية تبدو وكأنها حقيقية.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع الجزيرة نت فإن الفيديوهات انتشرت بصيغ متعددة ورافقتها تعليقات تؤكد وقوع هجمات بحرية حديثة في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضافت التقرير أن الانتشار السريع لهذه المقاطع ساهم في تضخيم الرواية، خاصة مع اعتماد المروّجين لها على زوايا تصوير درامية وصوتيات توحي بوقوع حدث ميداني حقيقي في عرض البحر، غير أن عملية التحقق كشفت أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأظهر التحليل وجود تشوهات واضحة في حركة الأجسام، خصوصا في تفاعل الماء مع الانفجارات، إلى جانب عدم انتظام الصوت وتزامنه مع الصورة، كما أظهر عيوبا بصرية متكررة في تفاصيل السفن والوجوه. ومن أبرز المؤشرات ظهور لافتة ضوئية تشبه لوحات الطرق السريعة، وهو عنصر غير منطقي في بيئة بحرية مفتوحة.

ويعزز نفي صحة هذه المزاعم وفقا لذات التقرير، غياب أي مؤشرات رسمية على وقوع حادث بحري في المنطقة، إذ لم تصدر جهات مراقبة الملاحة الدولية، مثل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أي تحذيرات ملاحية أو تقارير عن استهداف سفن في توقيت انتشار المقاطع.

كما لم تعلن القيادة الأمريكية (CENTCOM) عن تسجيل أي هجوم من هذا النوع، رغم أن حوادث بهذا الحجم، خصوصا في ممر حيوي كمضيق هرمز، تستدعي عادة تنبيهات فورية للسفن وتحديثات أمنية عاجلة.

ويتزامن هذا المشهد البحري المعقد مع تصعيد سياسي وعسكري بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، يشمل السفن التجارية بمختلف جنسياتها.

يذكر أن الألغام البحرية تشكل تهديدا متزايدا للملاحة الدولية، رغم بساطة تصميمها، إذ تمتلك قدرة كبيرة على تعطيل حركة السفن وإغلاق الممرات البحرية الحيوية.

وتُعد هذه الألغام من أخطر الوسائل التي تلجأ إليها بعض الدول؛ نظرًا لانخفاض تكلفتها مقارنة بتأثيرها الواسع، ما يجعلها أداة فعالة لفرض قيود على حركة النقل البحري وتهديد أمن الإمدادات العالمية.

وتشير تقديرات أمريكية إلى أن إيران قد تملك آلاف الألغام، وأن بعض طرازاتها الأحدث، مثل Maham‑3 وMaham‑7، مصممة لتنتظر مرور الهدف المناسب قبل التفجير.

استخدمت إيران خلال الأسابيع الماضية هذه الألغام أو المسيرات لمهاجمة عدة ناقلات في المضيق، ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض العاملين وتضرر السفن بشدة، وخلق حالة ردع لمئات السفن الأخرى التي ترفض المخاطرة.

ومع إعلان ترامب الحصار البحري ورد طهران بالتهديد باستهداف أي سفينة تعبر دون إذنها، يقدّر أن نحو 187 ناقلة نفط تحمل 175 مليون برميل باتت “محشورة فعلياً” في المضيق، إذ يكفي أن ينفجر 10 ألغام فقط في هذه السفن المحملة بملايين البراميل لتتحول الأزمة إلى كارثة طاقوية وبيئية عالمية من نوع جديد.