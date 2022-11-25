بالفيديو: منتخب إيران يحقق فوزا قاتلا ضد ويلز

حقق منتخب إيران فوزا قاتلا في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام ويلز، الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

وأبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر الجمعة في المجموعة الثانية لمونديال قطر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.

وبدأ “تيم ملّي” مشاركته الثانية في النهائيات بخسارة قاسية أمام إنكلترا 2-6، لكنه نجح الجمعة في الريان بخطف النقاط الثلاث بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر البديل روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).

واعتقد قلي زادة أنه منح فريقه التقدم مبكرا بعدما استفاد من جهود زميله سردار آزمون، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) ألغى الهدف.

واندفع المنتخب الإيراني إلى الهجوم لاستغلال النقص العددي في صفوف ويلز من أجل إحراز هدف التقدم، وهو ما تحقق عبر روزبه جشمي الذي سدد كرة مميزة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك منتخب ويلز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعدها بلحظات عزز المنتخب الإيراني تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه رامين رضائيان.

وحصدت إيران أول 3 نقاط لها في البطولة، لتعزز فرصها في المنافسة على التأهل للدور الثاني، في حين تجمد رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الولايات المتحدة التي تلتقي الجمعة منتخب إنجلترا.

المصدر: وكالات