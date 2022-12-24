بالفيديو.. مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد في باريس
تحولت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء أكراد وسياسيون وجماعات مناهضة للعنصرية، في أعقاب مقتل ثلاثة أشخاص عند مركز ثقافي كردي الجمعة، إلى مواجهات مع الشرطة الفرنسية.
واستعملت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. الذين اشتبكوا معها قرب ساحة الجمهورية.
Chaos dans le centre de Paris, des véhicules retournés et incendiés. Affrontements en cours. pic.twitter.com/h5JvCTZo94
— Remy Buisine (@RemyBuisine) December 24, 2022
وأثار إطلاق النار، الذي وقع الجمعة وسط باريس، مخاوف بشأن جرائم الكراهية في وقت تعززت فيه أصوات اليمين المتطرف في فرنسا وفي أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة.
وصدم حادث إطلاق النار الجالية الكردية في العاصمة الفرنسية والذي تحول إلى مواجهات مع الشرطة على هامش وقفة احتجاجية.
والتقى قائد شرطة باريس السبت مع أفراد الجالية الكردية في محاولة لتهدئة مخاوفهم.
Fortes tensions dans le centre de Paris, la manifestation kurde dégénère. Nombreux projectiles en direction des forces de l’ordre, gaz lacrymogènes. pic.twitter.com/U7rnxkgIAX
— Remy Buisine (@RemyBuisine) December 24, 2022