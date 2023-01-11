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بالفيديو.. ناسا ترصد كوكبا “قد يكون صالحا للحياة”

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. ناسا ترصد كوكبا “قد يكون صالحا للحياة”
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صورة تعبيرية

رصدت وكالة “ناسا” كوكبا خارج المجموعة الشمسية بحجم الأرض تقريبا، يدور حول نجم صغير، مشيرة إلى أن قد يكون صالحا للحياة.

وقالت “ناسا”، في بيان، الثلاثاء، إن حجم الكوكب يبلغ 95 في المائة من حجم الأرض ومن المحتمل أن يكون صخريا.

وأشارت وكالة ناسا إلى احتمال وجود الماء السائل إلى أن الكواكب يمكن أن تكون، أو ربما كانت ذات يوم،  صالحة للعيش، وفق “سي أن أن”.

وقالت إميلي غيلبرت، زميلة ما بعد الدكتوراه، في مختبر الدفع النفاث التابع لـ”ناسا” في جنوب كاليفورنيا، التي قادت العمل: “هذا واحد من الأنظمة القليلة التي تحتوي على كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للحياة.

والكوكب هو الرابع الذي يتم اكتشافه حول هذا النجم في منطقة يمكن أن تكون “صالحة للعيش”، أي المنطقة التي تقع على مسافة تجعل من المحتمل وجود مياه سائلة على أسطح الكواكب.

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