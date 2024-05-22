بالفيديو.. هذا ما قالته بهية راشدي وهي في طريقها إلى باريس لتلقي العلاج!

تسافر الفنانة الجزائرية بهية راشدي، اليوم الأربعاء، إلى فرنسا لتلقي العلاج بعد خضوعها لثاني جلسة كيماوي بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة.

وقالت بهية راشدي لقناة الشروق نيوز، التي التقها بمطار الجزائر الدولي إنها ستسافر بعد سويعات لتلقي العلاج، مؤكدة على رضاها بقضاء الله وقدره.

وأضافت: “ليس من الصعب أن يستقبل الإنسان خبر إصابته بالسرطان لكن أنا دوما أحضر نفسي لقضاء الله وقدره.. كنت دوما أتساءل لما أذهب إلى طبيب ويخبرني بأن لدي مرض خطير كيف سأجيب؟ أترك الله هو الذي يجيب”.

وتابعت: “لما سمعت وأخبرني الطبيب أن لدي سرطان متقدم وكبير جاوبته أن الكبير هو الله سبحانه وتعالى فجلس وبكى”.

وزار صحافيون وفنانون وشخصيات رسمية الممثلة القديرة في مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ببلدية سيدي امحمد وهذا عشية نقلها للعلاج بباريس بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون وبإشراف خاص ومتواصل لوزيرة الثقافة والفنون.

وكان من بين من وقف على حالة راشدي في مرقدها بالمستشفى، الفنانة فاطمة الزهراء علاّهم، سهيلة معلم، ساحلي بوخالفة، ولطفي سلامي رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي امحمد.

متابعة حالة بهية راشدي خارج الوطن بقرار من الرئيس

وقرّر الرئيس تبون التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج، بعدما أعلنت مؤخرا عن إصابتها بالسرطان.

وبحسب ما أورد بيان لوزارة الثقافة والفنون، السبت 4 ماي 2024، فقد قامت الوزيرة صورية مولوجي بزيارة إلى بيت الفنانة القديرة بهية راشدي للاطمئنان على صحتها وتبليغها أن رئيس الجمهورية قد قرر التكفل بوضعها الصحي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج.

وقررت الوزيرة أن تحمل دورة هذه السنة لمهرجان أدب وسينما المرأة لولاية سعيدة اسم الفنانة بهية راشدي تكريما وتقديرا لمشوارها الفني.

هكذا تلقت الفنانة بهية راشدي خبر إصابتها بالسرطان!

وكشفت الفنانة الجزائرية بهية راشدي، مساء الأربعاء 1 ماي الجاري، تفاصيل تلقيها لخبر إصابتها بداء السرطان وبدء رحلتها العلاجية في مركز بيار وماري كوري.

وقالت راشدي في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أعلنت من خلاله عن إصابتها بالداء الخبيث: “المرض ابتلاء من عند الله. وآلله إذا أحب عبدا ابتلاه”.

وأضافت: “بعد عيد الفطر مباشرة شعرت بتعب شديد ودوار بدون انقطاع. في تلك الأثناء قصدت عيادة قريبة من منزل أخي حبيبي مع الكشف الأول تظهر النتائج. إنه الداء الوبيل السرطان. كنت أنتظر النتيجة بفارغ الصبر. ولكن وفي الحقيقة كنت خايفة من عواقب النتائج”.

وتابعت: “دخل الطبيب الحجرة التي كنت فيها. ملامحه توحي أنه يحمل خبرا عاجلا. قلت له نعم يا ابني. غير الخير.. أجابني بصوت واطي السيدة بهية راشدي. انت عرفناك امراءة صبورة ومقاومة. ثم ساد صمت رهيب بيننا. ثم واصل وقال حجم حجم والورم كبير”.

وأردفت: “أوقفته ثم قلت له مهما كان كبيرا فحكمة الله وقدرته أكبر. ابتسم ابتسامة رقيقة. وبأدب قال بسرعة سيدتي وفي اقرب وقت قومي بهذه التحايل والاشعة وإنها ضرورية لمعرفة المزيد والخضوع الى بروتوكول والبداية بإذن الرحمان في العلاج”.

عن بدء العلاج قالت راشدي: “بدأت الرحلة الصعبة الذهاب إلى مستشفيات العاصمة مصطفي باشا بيار و ماري كوري. ومستشفى مايو باب الوادي. كانت حالتي النفسية أدنى من المتوسط. ولكن عندما أدخل المصلحة المتخصصة بالأمراض السرطانية أجد عددا هائلا من المرضى في انتظار دورهم. وكنت استمع رغم عني ما يدور بينهم من كلام على معاناتهم والصراع ومقاومة هذا المرض”.

وأردفت: “أخيرا جاء دوري. في حجرة الفحوصات طبيبات يا ماشاء لله أجهزة طبية آخر طراز. نظافة ونظام محكما. وانا أتأمل فيما اشاهده بام عيني شعرت أني أتماثل للشفاء. اطمأن قلبي وارتاحت نفسيتي وتهدنت أعصابي وشكرت الله على عظمة بلادي وأبنائها وبناتها المتمكنين في هذآ القطاع المهم”.

وختمت: “إني أعالج مرضي هذا في بلدي الجزائر. وانا جد سعيدة بالخدمات الطبية التي يقدمها هذآ القطاع والذي لا يختلف على الخدمة التي تمنحها مستشفيات أجنبية لأي مريض كان. تحية كبيرة لكل الأطباء والممرضين في قطاع الصحة. ولقد بدأت أول حصة شميو في مستشفى مصطفي الجامعي والحمد لله على هذا الحال. والسلام عليكم وفي الأخير أشكر كل من رافقني بالدعاء. دامت نعمة الله عليكم والسلام على رسول الله محمد الامين صلى الله عليه وسلم”.

وتفاعل فنانون ومعجبون مع منشور الفنانة القديرة التي حازت على جائزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان تونس عام 2005، وولجت قلوب الجزائريين بأدوارها الجميلة، خاصة في رائعة امرأتان رفقة القامة عثمان عريوات، مسلسل المشوار، بيبيش وبيبيشة، وغيرها.

يذكر أن بهية راشدي ممثلة شهيرة، وواحدة من أبرز الوجوه السنمائية والفنية الجزائرية ولدت بالجزائر العاصمة في 1948، أصلها من بجاية (القصر).

التحقت بالمجموعة الصوتية سنة 1969 وشاركت في العديد من الأفلام الجزائرية وكانت أغلب مشاركاتها تلفزيونية وتنوعت أفلامها بين التاريخية والدينية وأخرى اجتماعية.