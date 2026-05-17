بالفيديو.. هكذا احتفل لاعبو اتحاد العاصمة بالكأس في غرف تغيير الملابس

عمر سلامي
تتويج اتحاد العاصمة بكأس "الكاف"

احتفل لاعبو اتحاد العاصمة مطولا بكأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أحرزها الفريق عن جدارة واستحقاق أمام الزمالك المصري.

ورفع اتحاد العاصمة التحدي أمام الزمالك الذي كان مدعوما بأكثر من 60 ألف متفرجا بملعب القاهرة الدولي، بعدما حسم الأمور بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وعبر لاعبو الاتحاد، وأعضاء الطاقم الفني ومسؤولي الاتحاد عن فرحتهم الكبيرة، بغرف تغيير الملابس، بترديد عبارة “شامبيوني شامبيوني مطولا”.

وتوّج اتحاد العاصمة بكأس الكاف الثانية في تاريخه، وبالتالي سيكون على موعد مع التنافس مرة أخرى على كأس السوبر الإفريقي، التي توّج بها سنة 2023 على حساب الأهلي المصري.

