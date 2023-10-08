بالفيديو.. هكذا خططت وبدأت كتائب القسام “طوفان الأقصى”!

كشف تقرير نشره موقع الجزيرة نت كيف خططت وبدأت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”- عملية “طوفان الأقصى.

وبحسب الجزيرة فإن الهجوم البري الذي شنّته الكتائب على غلاف غزة يوصف بأنه مباغت، وكبير، ومفاجئ، وغير مسبوق، بل إنه تاريخي.

وقبل اختراق الحدود -كإحدى مراحل طوفان الأقصى- أمطرت القسام إسرائيل بمئات الصواريخ، وبعد توغل تفرقت القوة المهاجمة إلى مجموعات، وتوجهت كل مجموعة إلى الجغرافيا المستهدفة، وهي مستوطنات الغلاف، التي يبلغ عددها 50 مستوطنة، وتقع ضمن حدود 40 كم من الحدود مع غزة.

اقتحمت الوحدات المهاجمة 11 مستوطنة على الأقل، ولم يكن الاشتباك داميا في بدايته، حيث لم تشتبك القوات المهاجمة مع قوات أي جهاز عسكري، أو أمني إسرائيلي.

تقدم جنود القسام إلى مقر قيادة فريق غزة شمالي القطاع المتمركز في معسكر ريعين في هجوم مفاجئ، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال كان قد قُطع مع الجنود في المعسكر قبيل الهجوم.

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى بساعات، أعلنت إسرائيل حدوث إخفاق هائل في استخباراتها، وأعلن رئيس حكومة إسرائيل بينامين نتنياهو، أن بلاده في حالة حرب.

وأعقب ذلك اعتراف إسرائيل بوقوع عدد كبير من المستوطنات تحت سيطرة مقاتلي القسام.

وفي فيديو توضيحي آخر نشره موقع الجزيرة يظهر كيف اجتاز مقاتلو حماس مع شروق شمس يوم السبت الموافق 7/10/2023، سماء غلاف غزة مع إسرائيل، بواسطة طائرات شراعية بسيطة، ليلحق بهم -بعد قليل- زملاء لهم على متن درّاجات وسيارات دفع رباعي، في اقتحام بريّ للحدود، وليس من الأنفاق وفقا “لسيناريوهات” إسرائيل المتوقعة لأي هجوم.

وبعد وقت قصير، كان مسلحو القسام يقتحمون عددا من المستوطنات، ويأسرون عددا من جنود إسرائيل، ويعودون بهم إلى القطاع.

يذكر أن طوفان الأقصى، عملية عسكرية ضد الإحتلال الإسرائيلي نظمتها ونفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وكان على رأس هذه الفصائل حركة حماس التي شاركت من خلال كتائب الشهيد عز الدين القسام.

جاءت هذه العملية تحت مسمى طوفان الأقصى رداً على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينين في القدس الشريف والضفة والمناطق المحتلة.

وبدأت عبر هجوم مكثف من قبل قاذفات الصورايخ التابعة للمقاومة والتي مهدت بآلاف الصواريخ على مختلف بلدات وثكنات العدو الإسرائيلي وتزامن مع هذا التمهيد اقتحام بري وجوي لفصائل المقاومة.

تعتبر عملية طوفان الأقصى الأولى من نوعها منذ احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية.