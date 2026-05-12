-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!

جواهر الشروق
  • 122
  • 0
بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!
أرشيف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعلمته السابقة

في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلمته السابقة بزيارة خاصة حمل خلالها باقة من الزهور، قبل أن يدعوها إلى عشاء داخل الكرملين.

وظهر بوتين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهو يقود السيارة بنفسه لاصطحاب معلمته السابقة فيرا دميترييفنا إلى عشاء داخل الكرملين، بعد دعوتها لحضور عرض عيد النصر في موسكو وقضاء عدة أيام بالعاصمة ضمن برنامج ثقافي خاص نظم لها.

ونشر الكرملين مشاهد لحضور فيرا غوريفيتش العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء، ومشاركتها في جولات سياحية، حيث تناولت العشاء مع بوتين في الكرملين.

وقد استقبل الرئيس معلمته شخصيا من فندق في شارع أربات، وقاد سيارته وهي على متنها، كما حرص خلال اللقاء على التعبير عن امتنانه للدور الذي لعبته معلمته في حياته التعليمية والشخصية، مؤكداً أهمية المعلمين في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

مقالات ذات صلة
ما هو فيروس هانتا الذي ظهر على سفينة سياحية وأثار قلق العالم؟

ما هو فيروس هانتا الذي ظهر على سفينة سياحية وأثار قلق العالم؟

هل تعاني من خُراج الأسنان؟ احذر أن تقوم بهذا الفعل؟!

هل تعاني من خُراج الأسنان؟ احذر أن تقوم بهذا الفعل؟!

هاتفك يعرف أنك مصاب بالاكتئاب قبل أن تشعر به؟

هاتفك يعرف أنك مصاب بالاكتئاب قبل أن تشعر به؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد