بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!
في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلمته السابقة بزيارة خاصة حمل خلالها باقة من الزهور، قبل أن يدعوها إلى عشاء داخل الكرملين.
وظهر بوتين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهو يقود السيارة بنفسه لاصطحاب معلمته السابقة فيرا دميترييفنا إلى عشاء داخل الكرملين، بعد دعوتها لحضور عرض عيد النصر في موسكو وقضاء عدة أيام بالعاصمة ضمن برنامج ثقافي خاص نظم لها.
بوتين يكسر البروتوكول ويقود سيارته الروسية أوروس الفاخرة بنفسه ويتوجه لاصطحاب معلمته السابقة لتناول العشاء في ضيافته. pic.twitter.com/Rkog2hu1su
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 11, 2026
ونشر الكرملين مشاهد لحضور فيرا غوريفيتش العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء، ومشاركتها في جولات سياحية، حيث تناولت العشاء مع بوتين في الكرملين.
وقد استقبل الرئيس معلمته شخصيا من فندق في شارع أربات، وقاد سيارته وهي على متنها، كما حرص خلال اللقاء على التعبير عن امتنانه للدور الذي لعبته معلمته في حياته التعليمية والشخصية، مؤكداً أهمية المعلمين في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.