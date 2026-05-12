بالفيديو.. هكذا فاجأ الرئيس الروسي معلمته السابقة!

في مشهد أثار تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلمته السابقة بزيارة خاصة حمل خلالها باقة من الزهور، قبل أن يدعوها إلى عشاء داخل الكرملين.

وظهر بوتين في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، وهو يقود السيارة بنفسه لاصطحاب معلمته السابقة فيرا دميترييفنا إلى عشاء داخل الكرملين، بعد دعوتها لحضور عرض عيد النصر في موسكو وقضاء عدة أيام بالعاصمة ضمن برنامج ثقافي خاص نظم لها.

ونشر الكرملين مشاهد لحضور فيرا غوريفيتش العرض العسكري الذي أقيم في الساحة الحمراء، ومشاركتها في جولات سياحية، حيث تناولت العشاء مع بوتين في الكرملين.

وقد استقبل الرئيس معلمته شخصيا من فندق في شارع أربات، وقاد سيارته وهي على متنها، كما حرص خلال اللقاء على التعبير عن امتنانه للدور الذي لعبته معلمته في حياته التعليمية والشخصية، مؤكداً أهمية المعلمين في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.