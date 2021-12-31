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الجزائر

بالفيديو.. هكذا يتم دفع فواتير الماء عبر موقع سيال الإلكتروني

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا يتم دفع فواتير الماء عبر موقع سيال الإلكتروني

أعلمت شركة المياه والتطهير الجزائر (سيال) زبائنها أن الدفع الالكتروني للفواتير أصبح متاحا لمن يملكون البطاقة الذهبية أو CIB والدفع يكون  مباشرة على موقعها الإلكتروني.

ونشرت الشركة فيديو تعليمي يشرح بالتفصيل خطوات الدفع عبر الانترنت لفاتورة سيال عبر قناة اليوتيوب سيال، مواقع التواصل الاجتماعي المؤسساتية لسيال وصفحات الفايسبوك الجوارية للشركة.

وسيتم نشرها كذلك على مستوى 40 وكالة لسيال موزعة في الجزائر العاصمة و12 وكالة سيال في تيبازة.

كما أعلمت الشركة زبائنها أنه بإمكانهم مراقبة استهلاكهم للمياه الشروب في العداد بصفة منتظمة، وإرسال المؤشر الخاص بهم عبر تطبيق وكالتي أو مراسلة الشركة عبر البريد الالكتروني على العنوان: mail.1594@seaal.dz أو عبر بريد صفحات الفايسبوك الجوارية : سيال-تيبازة،سيال الجزائر-غرب،سيال الجزائر-وسط ،وسيال-الجزائر-شرق.

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