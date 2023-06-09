بالفيديو.. قرش يلتهم سائحا روسيا في مصر

في حادث مأساوي، لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية، وفق ما أفادت مصادر رسمية الخميس.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية وقوع “هجوم من سمكة قرش من نوع النمر (Tiger Shark) على أحد رواد الشاطئ مما أدى الى وفاته”، وذلك في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

تحذير فيديو يتحمل محتوى صادم.. لحظة هجوم سمكة قرش على سائح في أحد شواطئ الغردقة بمصر ! (متداول) pic.twitter.com/cAObfo97Xy — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 8, 2023

من جهتها مديرية الصحة بالغردقة أفادت بتعرض سائح روسي يبلغ 24 عاماً لهجوم من سمكة قرش خلال رحلة في الغردقة، فيما أصيب اثنان آخران بالحادث.

القنصلة الروسية هي الأخرى قالت في بيان، إن مواطناً روسياً لقي حتفه في هجوم لسمكة قرش قرب أحد شواطئ المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للحظة وقوع الحادث، ويظهر المقطع شخصًا يصارع في عرض البحر، قبل أن تطفو على سطح الماء قربه زعانف القرش الذي قام بمهاجمته.

ويسمع في الخلفية صوت امرأة وهي تصرخ “يا إلهي ما هذا؟!”، مترافقًا مع نداءات استغاثة من بعيد، وبعد لحظات اختفى القرش والرجل تحت الماء.

وصبيحة الجمعة، أعلنت الجهات المعنية أنها تمكنت بمساعدة الصيادين في الغردقة، من اصطياد القرش المفترس “قرش النمر”.

#الشروق شاهد نجاح جهود محافظة البحر الأحمر في اصطياد القرش الذي افترس سائح روسي الغردقة بمعاونة الصيادين pic.twitter.com/dfPi5YAkqi — Shorouk News (@Shorouk_News) June 8, 2023

يذكر أن السلطات المصرية أغلقت قبل عام منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.