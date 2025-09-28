-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بتكليف من الرئيس.. سعيود في المسيلة لتقديم العزاء لعائلة ضحايا السيول

الشروق أونلاين
  • 111
  • 0
بتكليف من الرئيس.. سعيود في المسيلة لتقديم العزاء لعائلة ضحايا السيول
إذاعة المسيلة (شبكات)
سعيود يحل في المسيلة، 28 سبتمبر 2025.

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد 28 سبتمبر، ببلدية سيدي عيسى  بولاية المسيلة، لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا السيول التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم، وكذا معاينة الأضرار المسجلة على إثرها، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، يرافق سعيود كل من الأمين العام للوزارة، والمدير العام للحماية المدنية، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى والمدير العام للجماعات المحلية.

سعيود يأمر بإجراء خبرة تقنية معمقة لتحديد أسباب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة

وتسببت التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة يوم الجمعة الماضي، في وفاة طفلين، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وأنقذت 19 شخصا كانوا محاصرين بمياه السيول.

مقالات ذات صلة
بريد الجزائر.. هكذا يتم استرجاع الرمز السري لـ ECCP

بريد الجزائر.. هكذا يتم استرجاع الرمز السري لـ ECCP

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 4 ولايات

تقلبات جوية.. هذه قائمة الطرق المقطوعة عبر 4 ولايات

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري يحل بالجزائر

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري يحل بالجزائر

رخصة استثنائية لإدماج الأعوان المتعاقدين في الصحة

رخصة استثنائية لإدماج الأعوان المتعاقدين في الصحة

الجزائر تؤكد التزامها بالمشاركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي

الجزائر تؤكد التزامها بالمشاركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي

صاعقة رعدية تقتلا طفل في سطيف

صاعقة رعدية تقتلا طفل في سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد