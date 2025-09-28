بتكليف من الرئيس.. سعيود في المسيلة لتقديم العزاء لعائلة ضحايا السيول

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد 28 سبتمبر، ببلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، لتقديم واجب العزاء لعائلة ضحايا السيول التي شهدتها المنطقة نهاية الأسبوع المنصرم، وكذا معاينة الأضرار المسجلة على إثرها، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، يرافق سعيود كل من الأمين العام للوزارة، والمدير العام للحماية المدنية، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى والمدير العام للجماعات المحلية.

وتسببت التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة يوم الجمعة الماضي، في وفاة طفلين، كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وأنقذت 19 شخصا كانوا محاصرين بمياه السيول.